Политика
РЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
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Футбол
Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи для его полного освобождения.
Хоккей
Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» с «Бостоном»
«Молнии» победили со счетом 3:2. Форвард хозяев Никита Кучеров записал на свое имя две результативные передачи, его показатель полезности «-1». Российский форвард набрал 33 (10+23) очка в 29 матчах.
Политика
Зеленский отрицает, что давал интервью российскому телеканалу
Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Происшествия
Во Владивостоке на пожаре погибли два человека
Авто
В РФ введут новый документ на автомобиль
31 марта 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ, подразумевающий выдачу автопроизводителями так называемой «этикетки энергоэффективности».
Хоккей
Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура
Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами
В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Что ждет противотуберкулезный диспансер в Рубцовске
В Министерстве здравоохранения Алтайского края не было и нет намерения закрыть фтизиатрическую службу в Рубцовске.
Армия и оружие
В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО
В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Футбол
Бубнов оценил уровень чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Здоровье
Сахалинских школьников проверят на наркотики
Наркологи и психологи призывают и подростков, и их родителей не бойкотировать профилактические мероприятия.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Происшествия
При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.
Происшествия
Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Дмитрий Медведев оценил Алтайский край по минимальному размеру
К сожалению, наш регион премьер-министр Дмитрий Медведев оценил минимальным размером поощрения.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о контроле над вооружением
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Политика
Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Политика
В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США геноцида армян
Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Общество
Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Армия и оружие