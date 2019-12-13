Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАСС16:13

Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа

РБК16:45

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВ16:17

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

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Коммерсантъ19:19

Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

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