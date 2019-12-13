Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

4 фото
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАСС16:13

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Комсомольская правда17:36

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВ16:17

Зеленский уверен, что контракт на транзит газа будет заключен до конца года

ФАН17:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Футбол

Гончаренко раскритиковал «Матч ТВ» за замалчивание акции фанатов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:1). Журналисты спросили наставника о возможном отстранении президента ЦСКА Евгения Гинера за слишком резкие высказывания в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Спорт день за днем 17:42
Происшествия

Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.
BFM.ru 08:24
Авто

Ford придумал способ экономить топливо с помощью подсветки

SpeedMe 14:36
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Футбол

Кафельников: футбол в России окончательно умер

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.
РИА Новости 15:45
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Политика

Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте

Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
ТАСС 17:01
Футбол

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лугано»

В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало швейцарский клуб «Лугано».
Чемпионат 14:56
Происшествия

В Сочи в жестком лобовом ДТП погибли четыре человека

В результате аварии погибли четыре человека, сообщили Кубанским новостям в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кубанские новости 11:01
Общество

Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт

Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.
РИА Новости 06:40
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
Экономика

Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
BFM.ru вчера в 08:51
Кино

Том Харди случайно сделал спойлер «Венома 2»

Ранее сообщалось, что премьера «Венома 2» намечена на 1 октября 2020 года. Режиссером ленты выступает Энди Серкис.
Культуромания 13:28
Здоровье

Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в России на ближайшие три года утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Осетия-Ирыстон 10 декабря в 03:01
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 03:01
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Общество

Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
РБК 15:33
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 17:00
Технологии

МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G

News.ru 05:59
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru 16:01
Происшествия

Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке

Горняцкая правда 05:20
Авто

Skoda Karoq для России представлен официально

Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Quto.ru вчера в 09:03
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru 16:29
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy A51

ITZine.ru 07:30
Здоровье

Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:23
Армия и оружие

В Турции обвинили США в поставках оружия курдам в Сирии

Глава Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо замруководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз обвинил США в поставках оружия военизированным курдам в Сирии.
Экономика сегодня 17:14
Происшествия

Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное