Политика
РЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
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Футбол
Гончаренко раскритиковал «Матч ТВ» за замалчивание акции фанатов
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:1). Журналисты спросили наставника о возможном отстранении президента ЦСКА Евгения Гинера за слишком резкие высказывания в адрес главы Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Происшествия
Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Футбол
Кафельников: футбол в России окончательно умер
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Политика
Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте
Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
Футбол
Киевское «Динамо» вылетело из Лиги Европы, сыграв вничью с «Лугано»
В матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало швейцарский клуб «Лугано».
Происшествия
В Сочи в жестком лобовом ДТП погибли четыре человека
В результате аварии погибли четыре человека, сообщили Кубанским новостям в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Общество
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Экономика
Акции Saudi Aramco после IPO подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco на момент открытия торгов 11 декабря подорожали на 10%: с 8,5 до 9,39 доллара.
Кино
Том Харди случайно сделал спойлер «Венома 2»
Ранее сообщалось, что премьера «Венома 2» намечена на 1 октября 2020 года. Режиссером ленты выступает Энди Серкис.
Здоровье
Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Программу госгарантий бесплатной медицинской помощи в России на ближайшие три года утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Общество
Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета
Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Происшествия
Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке
Авто
Skoda Karoq для России представлен официально
Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy A51
Здоровье
Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства
Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
В Турции обвинили США в поставках оружия курдам в Сирии
Глава Ассоциации евразийских правительств, доверенное лицо замруководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз обвинил США в поставках оружия военизированным курдам в Сирии.