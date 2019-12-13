Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

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