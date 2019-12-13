Политика
РЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
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Политика
ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
Происшествия
В отношении шамана Габышева не возбуждали нового уголовного дела
Сведения о возбуждении в отношении шамана Александра Габышева уголовного дела не соответствуют действительности.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Единоборства
Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером
Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину
Прекращение поставок газа в Словакию через территорию Украины является вполне возможным, Братислава готовится к такому сценарию, заявил заявил министр экономики страны Петер Жига.
Наука
Как добывают уран: опасный бизнес
Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
Здоровье
Ставрополье оказалось в конце рейтинга по расходам на медицину
Ставрополье попало в 20 регионов, которые выделяют меньше всего денег на финансирование медицины.
Футбол
РФС введет рейтинг судей. Он повлияет на назначения и выплаты арбитрам
Рейтинг будет влиять на назначения и выплаты судьям: плохо судишь, значит, получаешь меньше назначений и меньше зарабатываешь.
Автоспорт
Феттель может стать пилотом «Макларена» в 2021 году
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Общество
Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели
Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ.
Шоу-бизнес
«За такие ноги можно умереть»: Ирину Шейк сравнили с Барби и Афродитой
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Центральный районный суд вынес решение о помещении под стражу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на два месяца.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.