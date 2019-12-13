Политика
РЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
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Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Комсомольская правдавчера в 17:36
Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года
Эхо Москвывчера в 19:04
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Общество
России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения
Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
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Зеленский пообещал изменить минские соглашения
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Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
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Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника
Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Политика
Британские консерваторы получили большинство в парламенте
Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
Происшествия
Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»
Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Общество
IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России
Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 990 рублей.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
В Хорватии протестуют владельцы электрокаров
За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 22 копейки, до 62,62 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
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Россиян хотят наказывать за зарубежные курсы нежелательных организаций
Государственная дума хочет ввести административную ответственность за участие в заграничных мероприятиях, которые проводят нежелательные организации.
Политика
В бундестаге отреагировали на высылку дипломатов ФРГ из России
Депутат бундестага Александер Ной высказался относительно высылки дипломатов ФРГ из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта
Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Гаджеты
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В июне этого года китайский бренд Zhaoxin начал производство своего 16-нанометрового процессора на архитектуре x86 с кодовым именем LuJiaZui.