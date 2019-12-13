Политика

РЕН ТВРЕН ТВЗеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года. "Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа", - выразил свою уверенность политик.
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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАССвчера в 16:13

Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа

РБКвчера в 16:45

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВвчера в 16:17

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Комсомольская правдавчера в 17:36

Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года

Эхо Москвывчера в 19:04

Зеленский ожидает подписания контракта по газу до конца года

Коммерсантъвчера в 19:19

Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

Life.ruвчера в 17:46
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
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Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Вести.Ru 00:45
Общество

России в 2019 году предсказали рекордную убыль населения

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Lenta.ru 01:36
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Футбол

Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам группового раунда розыгрыша футбольных еврокубков в сезоне-2019/20 потеряла шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показав худший результат за последние 17 сезонов.
РИА Новости вчера в 23:11
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Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Общество

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов.
Известия вчера в 16:01
Армия и оружие

Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 11 декабря в 04:03
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Политика

Путин присвоил Кобзеву звание генерал-полковника

Указом президента РФ Владимира Путина врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Российская газета 01:29
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Происшествия

Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве

На юго-западе Москвы неизвестные в масках напали на такси с оружием и ограбили пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:22
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кранбанка»

Центробанк РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» (г. Иваново).
REGNUM 00:57
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество

IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России

Рекомендованная розничная цена на iPhone 11 Pro Max в России стартует с 99 990 рублей.
Lenta.ru вчера в 21:02
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug вчера в 04:53
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 22 копейки, до 62,62 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 69,90 рубля, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 02:16
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Политика

Россиян хотят наказывать за зарубежные курсы нежелательных организаций

Государственная дума хочет ввести административную ответственность за участие в заграничных мероприятиях, которые проводят нежелательные организации.
Политсовет 02:22
Политика

В бундестаге отреагировали на высылку дипломатов ФРГ из России

Депутат бундестага Александер Ной высказался относительно высылки дипломатов ФРГ из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество

В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РЕН ТВ вчера в 09:09
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

В июне этого года китайский бренд Zhaoxin начал производство своего 16-нанометрового процессора на архитектуре x86 с кодовым именем LuJiaZui.
Игромания.ру 02:16
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Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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