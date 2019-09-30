Политика
ТрудЗеленский уволил Александра Данилюка с поста главы СНБО
Ранее, 27 сентября, из офиса украинского президента пришло сообщение о том, что Данилюк подал прошение об отставке. Данилюк был назначен секретарем СНБО после прихода к власти Владимира Зеленского, 28 мая этого года. Ранее он занимал пост министра финансов.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:52, Вашингтон
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
Новинка является удешевленным бюджетным аналогом легендарного Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 27 сентября в 23:09
Общество
В центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне.
Lenta.ru 14:31
Космос
«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости 18:01
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
Кино
Сериал «Очень странные дела» продлен на четвертый сезон
Потоковый сервис Netflix заказал производство четвертого сезона популярного сериала "Очень странные дела".
Kinonews.ru 16:45
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле
Дочь Пугачевой и Галкина устроила модное дефиле Лиза Галкина решила организовать модный показ для своего папы прямо не выходя из шикарного замка.
Экспресс газета 14:10
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Космос
Одна из наиболее быстро вращающихся звезд Галактики испускает гамма-лучи
Скорость собственного вращения пульсара, составляющая 50 оборотов в секунду, делает его второй по скорости вращения самой быстровращающейся нейтронной звездой, известной науке.
AstroNews.ru вчера в 11:58
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Общество
Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 17:57
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ 09:07
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Общество
В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах
В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК 18:00
Политика
Захарова заявила об опасности переговоров с США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вести переговоры с Вашингтоном опасно.
Аргументы недели вчера в 10:52
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт 06:02
Политика
В Перу президент распустил парламент
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске парламента страны.
Газета.Ru 19:22
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Визовые ограничения против чиновников из Кубы вводят в США
США приняли решение ввести визовые ограничения для кубинских чиновников, связанных с медицинскими программами страны.
Комсомольская правда 18:16
Политика
Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
Общество
Завершился митинг в центре Москвы
На проспекте академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг оппозиции под названием "Отпускай!".
Вести.Ru вчера в 10:38
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ 19:58