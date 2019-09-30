Политика

ТрудТрудЗеленский уволил Александра Данилюка с поста главы СНБО

Ранее, 27 сентября, из офиса украинского президента пришло сообщение о том, что Данилюк подал прошение об отставке. Данилюк был назначен секретарем СНБО после прихода к власти Владимира Зеленского, 28 мая этого года. Ранее он занимал пост министра финансов.
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Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Украины

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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