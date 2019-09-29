Политика
Комсомольская правдаВладимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной. Он занимал этот пост с 28 мая текущего года. А в 2016-2018 годах он был министром финансов Украины.
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«Никакой и плетет интриги»: Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка
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