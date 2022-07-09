Будьте в Плюсе

Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии

Владимир Зеленский своим указом уволил
 Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.
Радио Sputnik
Кроме Мельника также были уволены послы в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии (последний занимал по совместительству должности посла на Мальдивах, в Непале, Шри-Ланке и Бангладеш).
РБК
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — сказано в документе.
Известия
Посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеше, на Шри-Ланке и Мальдивах.
RT на русском

Подробнее о событии

Чем известен Андрей Мельник
ТАСС17:35
Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии
RT на русскомвчера в 11:29
Зеленский уволил посла в Германии Мельника
Известиявчера в 14:46
Express: Зеленский уволил посла в Германии Мельника из-за споров с ФРГ о турбине Siemens
Lenta.ruвчера в 14:37
Зеленский лишил должностей послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии и Индии
Телеканал 360°вчера в 11:48
Express: Зеленский уволил Мельника после обострения споров с ФРГ о турбине для России
РИА Новостивчера в 13:50
Зеленский уволил послов в Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии
Коммерсантъвчера в 11:29

Интересное

МИД Канады объявил о планах расширить энергетические и промышленные санкции против России

Власти Канады введут санкции против некоторых отраслей российского промышленного производства из-за конфликта на Украине, сообщил МИД страны.
РИА Новостивчера в 16:45

Зампред СБ Медведев заявил, что после начала СВО с Россией начали считаться как с СССР

После начала специальной военной операции по защите жителей республик Донбасса с Россией начали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом.
Lenta.ruвчера в 08:51

Tagesspiegel: 8 женщин пострадали от наркотиков изнасилования на вечеринке, где был Шольц

Не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им наркотиков изнасилования, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.
Lenta.ruвчера в 13:15

Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьер-министра Соединённого Королевства.
RT на русском18:30

В МИД заявили о прибытии судна с грузами в российский поселок Шпицбергена

Судно «Норбьерн» с критически важными грузами для работников треста «Арктикуголь» и Генконсульства России прибыло в российский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген вечером 8 июля, сообщил в Telegram МИД России.
РБК17:41

Зеленский раскритиковал главкома ВСУ за ограничения на поездки для военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих, пишет The Telegraph.
Lenta.ruвчера в 12:35

Журналист испанской Rebelion Сильва перечислил лживые заявления саммита НАТО в Мадриде

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, сделанное по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО, и заявил о найденных в нем десяти лживых утверждениях.
РИА Новостивчера в 12:48

Свежее тестирование показало, что Windows 11 уступает Ubuntu в быстродейстии в ряде задач

Некоторые результаты выглядят так: В 55 случаях лидером была Clear Linux, в 19 случаях — Ubuntu 22.04 LTS, на третьем месте оказалась Windows 11 (16 результатов), а 13 побед досталось Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18.
iXBT.comвчера в 14:38

Spiegel: ФРГ рассматривает Норвегию как поставщика боеприпасов для ЗСУ Gepard на Украину

Власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые планируется отправить Украине в качестве военной помощи.
RT на русскомвчера в 16:32