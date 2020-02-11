Политика
РИА НовостиЗеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.РБК04:44
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