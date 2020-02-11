с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.

Политика Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.

Политика Россия меняет посла в Венесуэле Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Общество Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы» Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Политика Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".

Экономика В России собираются резко снизить страховые взносы Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.

Общество Полиция начала проверку в отношении Водонаевой Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».

Общество В Госдуму внесен проект о минимальной зарплате медиков Согласно тексту отзыва, подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда медиков в целом.

Армия и оружие Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности Чиновник считает, что к 2050 году КНР достигнет уровня Соединённых Штатов в военном развитии, а планы создания «цифрового Шёлкового пути» могут представлять опасность для многих государств.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.