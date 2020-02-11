Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.
Читать в источнике
Комментировать158
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован
 на официальном сайте украинского лидера.
РБК04:44

Подробнее о событии

Зеленский назначил Ермака главой офиса президента

Газета.Ru06:24

Зеленский уволил главу своего офиса

РБК04:44

Зеленский сменил главу своего офиса

Коммерсантъ05:09

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

РИА Новости04:55

Зеленский сменил руководителя своего президентского офиса

Ведомости05:10

Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

RT на русском04:38

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса президента Украины

ТАСС04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Футбол

«Челси» стал самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна

КМВ Новости 02:27
Политика

Клишас назвал конспирологией слухи об обнулении президентских сроков

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Взгляд.ру 05:15
Политика

Россия меняет посла в Венесуэле

Смена состава О скорой смене посла РФ в Венесуэле "Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Коммерсантъ 03:07
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

Под Саратовом экс-полицейских осудили за избиение мужчины до смерти

РИА Новости 07:33
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия 09 февраля в 22:17
Армия и оружие

Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.
РБК 06:42
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Происшествия

Власти Таиланда назвали причину столкновения катеров на Пхукете

Интерфакс 05:29
Единоборства

Спортсмен из Дагестана сломал шею на турнире в Санкт-Петербурге

26-летний Гаджимурад попытался провести прием рычаг локтя сопернику из позиции снизу. Однако он неудачно приземлился и сломал себе шею.
АиФ Дагестан 03:26
Экономика

Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?

BFM.ru вчера в 23:14
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
ODDS.ru вчера в 05:32
Культура

Первый выпуск шоу Собчак на Первом канале посвятили сестрам Хачатурян

iReactor вчера в 22:52
Происшествия

ЕСПЧ присудил €80 тыс. россиянкам, чьи сыновья подорвались на гранате на детской площадке

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил взыскать €80 тыс. в пользу двух жительниц Читы, дети которых подорвались на гранате на детской площадке в 2008 году.
ТАСС 06:39
Происшествия

В Москве поймали мужчину, который насиловал женщин в отеле

РИА Новости 07:26
Кино

В минувшие выходные прокат в РФ возглавила лента «Хищные птицы»

Аргументы и Факты 09 февраля в 18:44
Происшествия

В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

Российская газета 02:09
Шоу-бизнес

Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
ФАН 03:25
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца.
110km.ru вчера в 23:54
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Политика

Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 07:15
Экономика

В России собираются резко снизить страховые взносы

Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Газета.Ru 04:48
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Известия вчера в 23:12
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Общество

В Госдуму внесен проект о минимальной зарплате медиков

Согласно тексту отзыва, подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда медиков в целом.
Российская газета 06:31
Армия и оружие

Норвегия считает Россию главной угрозой безопасности

Чиновник считает, что к 2050 году КНР достигнет уровня Соединённых Штатов в военном развитии, а планы создания «цифрового Шёлкового пути» могут представлять опасность для многих государств.
News.ru вчера в 09:55
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Космос

В Солнечной системе обнаружили космический «мяч для гольфа»

МИР 24 01:49
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику России

В Счетной палате Российской Федерации оценили возможное влияние, которое может оказать новый тип коронавируса из Китая на экономику страны.
Городовой вчера в 02:33
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей во время записи эфира

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
РИА Новости 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Иосифович Богдан
Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное