Политика
ИзвестияЗеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера 11 февраля. В этот же день Зеленский назначил на этот пост Андрея Ермака, который ранее был помощником президента.
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Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Футбол
Ротенберг назвал «Сочи» последним шансом для Кокорина
Последним шансом для Александра Кокорина перезагрузить карьеру является «Сочи».
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Единоборства
Нурмагомедов занял первое место рейтинга лучших бойцов MMA
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял первое место в обновленном рейтинге крупнейшего портала по смешанным единоборствам Sherdog.
Политика
Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы
В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Армия и оружие
Число пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
Удары по военным объектам США в Ираке были нанесены 8 января.
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Авто
Автоэксперт дал десять советов по езде и уходу за машиной зимой
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин дал несколько советов автомобилистам по безопасной езде в зимнее время.
Общество
Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.
Общество
Производитель объяснил «взрыв» колбасы в Туле
Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что купила 8 февраля колбасу, но на следующий день «Докторская» взорвалась.
Экономика
Минстрой предложил ввести налоговые льготы для заключивших договоры арендодателей
Минстрой предлагает для вывода из тени рынка арендного жилья предоставить налоговые льготы для заключивших договоры арендодателей.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
HTML-страницы, которые загружаются с TON Sites, имеют возможность показывать ссылки, созданные по протоколу «ton://».
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Энергетика
Urals дешевеет в долларах и рублях
В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.
Общество
Таиланд отказался принять круизный лайнер, который приплыл из Гонконга
Власти Таиланда не разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Лаем Чабанг недалеко от Бангкока из-за опасений, что люди на борту могут быть заражены коронавирусом.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль
Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Футбол
«Барселона» хочет подписать Виллиана Жозе до конца недели
Сине-гранатовые пытаются снизить ее, но переговоры продвигаются непросто. «Барселона» хочет закрыть сделку до конца недели.
Политика
Киевский эксперт назвал последствия отставки главы офиса Зеленского
Киевский портал «Новое время» сообщил о том, что Богдан уже обсуждал свое увольнение с президентом Зеленским.
Политика