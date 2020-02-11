Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера 11 февраля. В этот же день Зеленский назначил на этот пост Андрея Ермака, который ранее был помощником президента.

Политика В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».

Здоровье Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.

Единоборства Нурмагомедов занял первое место рейтинга лучших бойцов MMA Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял первое место в обновленном рейтинге крупнейшего портала по смешанным единоборствам Sherdog.

Политика Лукашенко пожаловался Путину на Telegram-каналы В ходе последней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.

Экономика Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.

Энергетика Urals дешевеет в долларах и рублях В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.

Общество Таиланд отказался принять круизный лайнер, который приплыл из Гонконга Власти Таиланда не разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Лаем Чабанг недалеко от Бангкока из-за опасений, что люди на борту могут быть заражены коронавирусом.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.