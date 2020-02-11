Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера 11 февраля. В этот же день Зеленский назначил на этот пост Андрея Ермака, который ранее был помощником президента.
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Зеленский назначил Ермака главой офиса президента

Газета.Ru06:24

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса президента Украины

ТАСС04:37

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

РИА Новости04:55

Зеленский уволил главу своего офиса

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Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

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Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

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Ведомости05:10
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Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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