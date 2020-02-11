Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.
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Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

РИА Новости04:55

Зеленский сменил руководителя своего президентского офиса

Ведомости05:10

Зеленский сменил главу своего офиса

Коммерсантъ05:09

Ермак сменил Богдана на посту главы офиса Зеленского

Газета.Ru10:29

Зеленский уволил главу своего офиса

РБК04:44

Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

RT на русском04:38

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса президента Украины

ТАСС04:37
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Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот.
RT на русском 00:02
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Общество

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Коммерсантъ вчера в 03:39
Общество

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Известия 10:16
Политика

В МИД заявили о положительной динамике в ситуации с коронавирусом

Директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что в ситуации с коронавирусом есть положительная динамика, так как количество прироста случаев заражения падает.
RT на русском 10:40
Армия и оружие

В Идлибе сбит сирийский вертолет

Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 06:22
Общество

Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
RT на русском 02:48
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Общество

Пожаловавшийся на Водонаеву в полицию мужчина объяснил свой поступок

РИА Новости 10:08
Хоккей

«Сибирь» прервала победную серию, проиграв «Куньлуню»

Чемпионат 09:39
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года.
РБК 10:47
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК 03:50
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
Происшествия

В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка

В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу.
РБК 09:50
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra вчера в 12:46
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости 08:42
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Piter.tv вчера в 05:06
Армия и оружие

Госдума поддержала запрет на заключение офицерами годовых контрактов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается ограничить для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, право заключения новых контрактов сроком на один год.
РИА Новости 06:44
Футбол

Чемпион СССР в составе «Спартака» Рейнгольд госпитализирован

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд госпитализирован, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:50
Авто

Chrysler Pacifica получил полный привод после обновления

Единственная модель американского бренда, представленная на российском рынке — минивэн Chrysler Pacifica — пережила обновление.
АвтоВзгляд вчера в 09:22
Политика

Зеленский уволил представителя Украины в минской группе

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Газета.Ru 10:22
Происшествия

Историк Соколов останется в СИЗО до середины апреля

Обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 10:53
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру 08 февраля в 15:39
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Privet-Rostov.ru 10:46
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На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов

Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2. Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.
Astera 07:27
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Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
Lenta.ru 00:09
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии

Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Андрей Иосифович Богдан
Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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