Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского. Документ опубликован на официальном сайте украинского лидера 11 февраля. В этот же день Зеленский назначил на этот пост Андрея Ермака, который ранее был помощником президента.
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Зеленский начал дистанцироваться от Коломойского с отставки главы офиса

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Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

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Ермак сменил Богдана на посту главы офиса Зеленского

Газета.Ru10:29

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса президента Украины

ТАСС04:37
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
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Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
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Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Ветеран «Спартака» Рейнгольд скончался

Чемпион СССР по футболу в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни, сообщает РИА "Новости".
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Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
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Аббас назвал условия для переговоров с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
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На Витебском проспекте произошло массовое ДТП

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Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву

Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой.
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Андрей Иосифович Богдан
Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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