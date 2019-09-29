Политика
Газета.RuЗеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президент Украины.
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«Никакой и плетет интриги»: Зеленский принял отставку секретаря СНБО Александра Данилюка
Новостной фронтвчера в 16:43
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США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 09:09
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Попавший в ДТП капитан «Дерби» пропустит больше года
Капитан "Дерби Каунти" защитник Ричард Кио выбыл из строя более чем на год, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
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Анна Митянина: Здравоохранение Петербурга ждет оптимизация
Чиновница заявила, что город будут ждать новые реформы и оптимизация существующих систем.
Piter.tv 00:37
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Наука
У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость
Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:15
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Политика
Познер объяснил свою критику в адрес СССР и России
Касаясь критики в адрес современной России, журналист предложил задуматься о том, за что можно было бы похвалить Россию, чем в ней можно гордиться, и что страна дала людям.
Взгляд.ру 12:15
Авто
В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров
Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня 05:43
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева откровенно рассказала о ссорах с Игорем Макаровым
Лера Кудрявцева поделилась информацией о ссорах с хоккеистом Игорем Макаровым.
Дни24 07:05
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
Letnews.ru 03:02
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28