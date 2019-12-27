Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
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Зеленский уволил директора Госбюро расследований Украины

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