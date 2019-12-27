Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗеленский уволил главу Государственного бюро расследований

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об освобождении от должности главы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубы. Этот пост он занимал с ноября 2017 года. О причинах отставки не сообщается.
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Зеленский уволил директора Госбюро расследований Украины

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