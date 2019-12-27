Политика
Российская газетаЗеленский уволил главу Государственного бюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал указ об освобождении от должности главы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубы. Этот пост он занимал с ноября 2017 года. О причинах отставки не сообщается.
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Армия и оружие
Инновационные боевые комплексы Армии ДНР и провалы диверсантов ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Футбол
Роналду назвал главный трофей в своей карьере
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал Goal.com, что из всех своих трофеев он больше всего ценит звание чемпиона Европы.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Общество
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолёта в Казахстане
Власти Казахстана назвали предварительную причину крушения самолета Fokker-100, передает ОТР.
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Авто
La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года
Презентация «Феррари»-2020 состоится 11 февраля. Постеры «Феррари» для Гран-при «Формулы-1» – особый вид искусства.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Политика
Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ
Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Политика
Германия отказала Украине в военной помощи
Глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к Германии за военной помощью, однако ему ответили отказом.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Происшествия
Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко
Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
Политика
Захарова заявила, что РФ ответит на санкции США по «Северному потоку»
Официальный представитель МИФ РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции США против проекта газопровода "Северный поток - 2".
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения
Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
Происшествия
Опубликовано видео с места страшной смертельной аварии под Пензой
В одном из тематических Интернет-пабликов соцсети ВКонтакте было обнародовано видео, на котором запечатлены последствия страшной смертельной аварии под Пензой.
Армия и оружие
Российские самолеты на Хмеймиме стали заправлять втрое быстрее
Централизованная заправка позволила заправлять российские самолеты на авиабазе Хмеймим втрое быстрее.
Авто
Chery привезет в 2020 году в Россию несколько новинок
Происшествия
Школьнику оторвало руку петардой в Екатеринбурге
Ученику девятого класса в Екатеринбурге оторвало руку при изготовления петарды, подросток доставлен в реанимационное отделение.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Собчак показала последнюю переписку с Волчек
Журналистка Ксения Собчак, шокированная смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек, показала последнюю переписку с именитым режиссером.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.