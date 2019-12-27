Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Украинский президент Владимир Зеленский уволил в пятницу директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте главы государства.
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Зеленский уволил директора Госбюро расследований Украины

Известия06:02

Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

RT на русском04:30

Зеленский уволил главу Госбюро расследований

РБК04:57

Зеленский снял с должности главу ГБР Романа Трубу

Газета.Ru04:47

Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Романа Трубу

ТАСС04:45

Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу

REGNUM05:17

Зеленский уволил директора Госбюро расследований

РИА Новости04:19
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Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

РБК 09:24
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Политика

Германия отказала Украине в оказании военной помощи

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Газета.Ru 13:04
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Происшествия

Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды

Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Вести.Ru 06:31
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Политика

В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви

Закон ущемляет права прихожан и самой Сербской православной церкви, единственной канонической на данный момент в Черногории.
Вести.Ru 12:53
Футбол

«Милан» объявил о возвращении Златана

Российская газета 13:35
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Здоровье

Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
РЕН ТВ 25 декабря в 01:39
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Гаджеты

Дизайн iPad Pro 2020 полностью раскрыт

OnLeaks сообщает, что модели iPad Pro 2020 ничем не будут отличатся от модели, выпущенной осенью 2018 года.
MobiDevices 10:04
Единоборства

Емельяненко рассказал, чего ожидает от боя с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью Пятому каналу, чего ожидает от поединка с Рамзаном Кадыровым.
РИА Новости вчера в 18:45
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова вчера в 00:21
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву

РБК вчера в 16:37
Экономика

Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 12:48
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

Российская газета 07:37
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
ТАСС 11:56
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета 25 декабря в 16:49
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Авто

Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео

Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Профиль вчера в 09:56
Общество

DNS планирует построить город на Дальнем Востоке

Компания DNS (владеет сетью магазинов по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники) планирует построить город на Дальнем Востоке, сообщил ее генеральный директор Дмитрий Алексеев в Facebook.
Коммерсантъ 09:01
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Политика

В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
RT на русском 06:34
Фигурное катание

Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Чемпионат 11:07
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Происшествия

Следствие по делу Baring Vostok завершено

Стороны начали знакомиться с материалами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники.
Эхо Москвы 08:31
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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