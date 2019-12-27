Политика
Политика СегодняЗеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований
Украинский президент Владимир Зеленский уволил в пятницу директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте главы государства.
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Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
Политика
Германия отказала Украине в оказании военной помощи
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Политика
В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви
Закон ущемляет права прихожан и самой Сербской православной церкви, единственной канонической на данный момент в Черногории.
Футбол
«Милан» объявил о возвращении Златана
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе
Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Здоровье
Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»
Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Гаджеты
Дизайн iPad Pro 2020 полностью раскрыт
OnLeaks сообщает, что модели iPad Pro 2020 ничем не будут отличатся от модели, выпущенной осенью 2018 года.
Единоборства
Емельяненко рассказал, чего ожидает от боя с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко рассказал в интервью Пятому каналу, чего ожидает от поединка с Рамзаном Кадыровым.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Экономика
Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов
В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Общество
DNS планирует построить город на Дальнем Востоке
Компания DNS (владеет сетью магазинов по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники) планирует построить город на Дальнем Востоке, сообщил ее генеральный директор Дмитрий Алексеев в Facebook.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
В посольстве США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о поддержке американской стороной идеи ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Фигурное катание
Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Происшествия
Следствие по делу Baring Vostok завершено
Стороны начали знакомиться с материалами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники.