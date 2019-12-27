Украинский президент Владимир Зеленский уволил в пятницу директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте главы государства.

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Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

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