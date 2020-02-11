с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.

Общество Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику Пассажирский самолет Boeing 747-436 британской авиакомпании British Airways в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года установил рекорд времени полета через Атлантику среди дозвуковых самолетов.

Происшествия Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.

Политика Зеленский отрицает влияние Сороса на Украину Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что американский миллиардер Джордж Сорос не влияет на новый кабмин и Украину в целом, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.

Авто Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Футбол «Боруссия» надеется сохранить Санчо Санчо перешел в Боруссию в августе 2017 года из Манчестер Сити за 7,8 миллионов евро.

Культура Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода» В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ.

Футбол Услуги Арнаутовича предложены «Локомотиву» По информации Sport24, представители 30-летнего австрийца вышли на московский клуб и предложили услуги футболиста.