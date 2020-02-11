Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства. Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован
 на официальном сайте украинского лидера.
РБК04:44

Подробнее о событии

Зеленский сменил руководителя своего президентского офиса

Ведомости05:10

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Коммерсантъ05:09

Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса президента Украины

ТАСС04:37

Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Газета.Ru04:53

Зеленский уволил главу своего офиса

РБК04:44

Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

RT на русском04:38

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

РИА Новости04:55
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Украинский политик
Украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Офиса президента Украины с 25 июня 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Заслуженный юрист Украины. На своем посту отвечает за всю коммуникацию, правовые и политические вопросы.
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