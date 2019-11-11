Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров. «Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в сообщении на сайте президента.
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с чего всё началось
«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится
 в сообщении на сайте президента.
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Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

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