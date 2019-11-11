с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров. «Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

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Армия и оружие Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.

Финансы Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.

Политика В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.

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Шоу-бизнес 70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены 70-летний Борис Грачевский высказался о беременности молодой жены Молодую супругу Бориса Грачевского подозревают в беременности.

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