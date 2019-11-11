с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров. «Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

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Армия и оружие На Украине отменят призыв в армию Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.

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