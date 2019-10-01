Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
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Зеленский поделился с Томом Крузом опытом съемок в кино

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Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом

РИА Новости03:34

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Газета.Ru03:33

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском05:01

Зеленский встретился с Томом Крузом

Rambler News Service02:38
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Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

РИА Новости вчера в 10:19
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Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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Общество

Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина

Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле.
RT на русском 05:34
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Подполковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
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Происшествия

Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО

Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Происшествия

СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Происшествия

Полиция в Гонконге впервые применила оружие для разгона протестующих

Коммерсантъ 07:04
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У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Общество

Книги в России начали продавать по паспорту

С сегодняшнего дня, 1 октября, кассиры и контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт.
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Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

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В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
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Общество

Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
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Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь

Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
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Шоу-бизнес

Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна

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Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Игры

Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

News.ru 02:29
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Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
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Российский спецназ замечен в Норвегии

Комсомольская правда вчера в 01:25
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе

Телеведущая стала выглядеть еще моложе, чем раньше. Екатерина Андреева вызвала бурное обсуждение в Сети своими новыми снимками с отдыха.
Территория новостей 01:10
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
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ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море

Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Политика

В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС вчера в 09:21
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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Том Круз
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трёхкратный номинант на премию «Оскар». Вершиной его актёрского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме «Магнолия», отмеченная множеством наград.
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