Политика
RT на русскомЗеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
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Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина
Участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле.
RT на русском 05:34
Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Происшествия
СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма
Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Происшествия
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации.
RT на русском 06:47
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Общество
Книги в России начали продавать по паспорту
С сегодняшнего дня, 1 октября, кассиры и контролеры в кинотеатрах, библиотекари и продавцы книжных магазинов могут спрашивать у посетителей паспорт.
Pro Город НН 03:09
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь
Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
Вести.Ru 29 сентября в 15:35
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
News.ru 02:29
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Армия и оружие
Российский спецназ замечен в Норвегии
Комсомольская правда вчера в 01:25
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева стала выглядеть еще моложе
Телеведущая стала выглядеть еще моложе, чем раньше. Екатерина Андреева вызвала бурное обсуждение в Сети своими новыми снимками с отдыха.
Территория новостей 01:10
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
В Кремле назвали условия публикации стенограмм бесед Путина и Трампа
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Шифф ранее дал интервью телеканалу NBC, в котором объяснил намерения эти демократов "необходимостью обеспечить национальную безопасность США и выяснить, подрывал ли президент Трамп во время бесед с другими лидерами, в особенности с Путиным, безопасность США, рассчитывая извлечь личную пользу для своей кампании".
ТАСС вчера в 09:21
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
RT на русском 03:57
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30