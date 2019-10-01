Политика
RT на русскомЗеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
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Политика
Владимир Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
Суть событий 13:28
Культура
Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Политика
Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина
Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Авто
Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы
Компания Hyundai привезла в Россию кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые получили новые моторы.
Актуальные Новости 12:52
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать
Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews 06:10
Политика
Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК
Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Политика
В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся
В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Политика
Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром
На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.
Finam.Ru 10:58
Гаджеты
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices 13:08
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество
Минздрав заявил об отсутствии влияния антитабачной кампании на женщин
Замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Анна Концевая рассказала о влиянии антитабачной кампании в России на число курящих.
RT на русском 12:39
Политика
В ПАСЕ создали группу «Балтик-плюс» для противодействия РФ
Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании постоянной группы «Балтик-плюс», основной задачей которой станет противодействие РФ.
Суть событий 11:51
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Авто
Новый Hustler компания Suzuki покажет в Токио
Модель выпускается с 2013 года, основой стала платформа от Suzuki Wagon R, автомобиль представляет собой симбиоз кроссовера и кей-кара.В новинке появилось еще больше квадратных форм, делая внешний вид более брутальным.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
ФАН 03:41
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Политика
Данилюк назвал причину увольнения с поста секретаря СНБО
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк рассказал, почему покинул пост.
Газета.Ru 11:34
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20