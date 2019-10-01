Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
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Зеленский поделился с Томом Крузом опытом съемок в кино

РБК05:29

Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом

РИА Новости03:34

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском05:01

Зеленский рассказал Тому Крузу о «выполнимой миссии» Украины

Московский Комсомолец06:10

Зеленский встретился с Томом Крузом

Газета.Ru03:33

Том Круз обсудил с Зеленским съемки своего нового фильма на Украине

ТАСС03:30

Зеленский встретился с Томом Крузом

Rambler News Service02:38
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Политика

Владимир Зеленский подтвердил согласование разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала разведение сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
Суть событий 13:28
Культура

Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Политика

Большинство дел о неуважении к власти завели из-за слов в адрес Путина

Более половины дел, заведенных по закону о неуважении к власти, связаны с высказываниями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 10:05
Авто

Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы

Компания Hyundai привезла в Россию кроссоверы Tucson и Santa Fe, которые получили новые моторы.
Актуальные Новости 12:52
Гаджеты

Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews 06:10
Политика

Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Политика

В Кремле надеются, что антироссийские инциденты в Грузии не повторятся

В Кремле рассчитывают на то, что антироссийские инциденты в Грузии больше не повторятся, поскольку Москвы настроена на установление добрых отношений с Тбилиси.
Комсомольская правда 11:13
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Политика

Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром

На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.
Finam.Ru 10:58
Гаджеты

Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max

Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
MobiDevices 13:08
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Вести.Ru 10:21
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46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Общество

Минздрав заявил об отсутствии влияния антитабачной кампании на женщин

Замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Анна Концевая рассказала о влиянии антитабачной кампании в России на число курящих.
RT на русском 12:39
Политика

В ПАСЕ создали группу «Балтик-плюс» для противодействия РФ

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании постоянной группы «Балтик-плюс», основной задачей которой станет противодействие РФ.
Суть событий 11:51
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Спорт

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Авто

Новый Hustler компания Suzuki покажет в Токио

Модель выпускается с 2013 года, основой стала платформа от Suzuki Wagon R, автомобиль представляет собой симбиоз кроссовера и кей-кара.В новинке появилось еще больше квадратных форм, делая внешний вид более брутальным.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM 12:00
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ

Дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лиза устроила дома модный показ.
Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
ФАН 03:41
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Политика

Данилюк назвал причину увольнения с поста секретаря СНБО

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк рассказал, почему покинул пост.
Газета.Ru 11:34
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Политика

Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Общество

Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн

Ruposters.ru 01:40
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Том Круз
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трёхкратный номинант на премию «Оскар». Вершиной его актёрского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме «Магнолия», отмеченная множеством наград.
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