Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
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Зеленский встретился с Томом Крузом

Газета.Ru03:33

Зеленский рассказал Тому Крузу о «выполнимой миссии» Украины

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Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом

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РБК05:29

Том Круз обсудил с Зеленским съемки своего нового фильма на Украине

ТАСС03:30

Зеленский встретился с Томом Крузом

Rambler News Service02:38
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