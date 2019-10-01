Политика

ПрофильПрофильВ Киев к Владимиру Зеленскому прилетел Том Круз

В Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского прилетел известный голливудский актёр и режиссёр Том Круз, сообщает пресс-служба главы государства. Встреча прошла вечером в понедельник, 30 сентября, в офисе Зеленского.
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Зеленский рассказал Тому Крузу о «выполнимой миссии» Украины

Московский Комсомолец06:10

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

RT на русском05:01

Зеленский встретился с Томом Крузом

Газета.Ru03:33

Зеленский провел в Киеве встречу с Томом Крузом

РИА Новости03:34

Том Круз обсудил с Зеленским съемки своего нового фильма на Украине

ТАСС03:30

Президент Украины встретился с актером Томом Крузом

REGNUM03:04

Зеленский встретился с Томом Крузом

Rambler News Service02:38
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Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Общество

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

РИА Новости 06:58
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Армия и оружие

Публикация о «высадке спецназа РФ» в Норвегии дискредитирует НАТО

Действительно, если норвежские репортёры пишут о «вторжении российского спецназа на территорию Норвегии», то, получается, Североатлантическому военному блоку пора признавать свою полную несостоятельность, ведь его границы, по заявления норвежского СМИ, можно с лёгкостью пересекать – без каких-либо препятствий.
Военное обозрение вчера в 23:18
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Газета.Ru 04:08
Политика

В России планируют изменить правила получения гражданства

Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Армия и оружие

Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Финансы

Заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.
Газета.Ru 01:45
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Происшествия

Обнаружена причина пуска тока по батареям в жилом доме в Воронеже

Специалисты управляющей компании, обслуживающей жилой дом с отопительной системой, оказавшейся внезапно под напряжением, установили причину ЧП в Воронеже.
Политическая Экспертиза вчера в 16:06
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика

Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Экономика

Предсказано будущее России без нефти

По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Общество

В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe вчера в 09:37
Происшествия

Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

Вести.Ru 02:25
Футбол

Егоров признал, что за фол на Оздоеве следовало назначать пенальти

Команды встречались в рамках 11-го тура РПЛ, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0. Егоров признал, что в спорном эпизоде с участием Магомеда Оздоева следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива».
Нева Спорт 07:50
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Том Круз
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» и трёхкратный номинант на премию «Оскар». Вершиной его актёрского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме «Магнолия», отмеченная множеством наград.
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