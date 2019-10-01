В Киев по приглашению украинского президента Владимира Зеленского прилетел известный голливудский актёр и режиссёр Том Круз, сообщает пресс-служба главы государства. Встреча прошла вечером в понедельник, 30 сентября, в офисе Зеленского.

В Киев к Владимиру Зеленскому прилетел Том Круз

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