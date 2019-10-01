По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

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