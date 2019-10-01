Политика
RT на русскомЗеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
По приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киев приехал американский актёр Том Круз, заявили в пресс-службе главы государства. Как отмечается, Зеленский и Круз провели встречу вечером в понедельник, 30 сентября.
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Здоровье
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
REGNUM вчера в 01:53
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Нева Спорт 06:44
Энергетика
Эквадор заявил о планах покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Эквадор заявил о намерении покинуть ОПЕК с 1 января 2020 года.
RT на русском 14:14
Футбол
«Спартак» начинает переговоры с Тедеско
Во вторник, первого октября, стало известно, что руководство столичного "Спартака" приняло решение отправить своего представителя в Германию, чтобы провести переговоры с потенциальным тренером красно-белых Домеником Тедеско.
Sport.ru 13:58
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Пользователи соцсетей публикуют кадры урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 13:35
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Газета.Ru 15:01
Политика
В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России
Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 09:18
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Культура
Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ, отыгравшись с 0:2
Мадридский «Реал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с бельгийским «Брюгге».
RT на русском 14:49
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Политика
«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском
Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.
Газета.Ru 13:42
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Футбол
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Армия и оружие
Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции
Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Происшествия
В Москве задержали кинопродюсера за то, что он кидался под машину ФСО
Бросались под машину ФСО РФ, и снимали это всё на камеры.
Комсомольская правда 11:17
Экономика
Венесуэла провела выплату по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57