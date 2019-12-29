Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.
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Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

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Зеленский в аэропорту встретил вернувшихся после обмена в Донбассе

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Зеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев

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Зеленский встретит освобождённых пленных в Киеве

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Московский Комсомолец14:27

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Lenta.ru15:10

Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе

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Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
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