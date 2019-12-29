Политика
РИА НовостиЗеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский лично встречает у трапа самолета освобожденных в Донбассе украинцев, прибывших в киевский аэропорт "Борисполь", следует из прямой трансляции, которую ведут украинские телеканалы.
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Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Политика
Bloomberg назвало достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла США на МЧМ
Молодёжная сборная России потерпела поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Общество
МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
Политика
Россия и Украина продолжают переговоры по транзиту газа в Вене
Россия и Украина продолжают начавшиеся в четверг, 26 декабря, переговоры по транзиту газа в Вене.
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Политика
Освобождённый по обмену учёный Логунов обвинил украинские СМИ во лжи
Харьковский учёный Мехти Логунов после освобождения в рамках обмена между Киевом, ДНР и ЛНР обвинил украинские СМИ во лжи о его деле.
Происшествия
На Сахалине горят резервуары с топливом
Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Общество
Власти Подмосковья планируют закрыть все мусорные полигоны в 2020 году
Экономика
Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО
Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Культура
«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ заявил, что не рад возвращению на сцену ряда артистов, в том числе Аллы Пугачевой.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Общество
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят
Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Авто
Первые фото российского электромобиля «Монарх» появились в сети
Согласно имеющейся информации, электромобиль будет построен на масштабируемой «тележке».
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев поддержал Пелагею после развода с мужем
В студии передачи Первого канала ведущий шоу Дмитрий Нагиев трогательно поддержал звезду, сказав ей несколько теплых слов в личном разговоре с артисткой.
Политика
Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
Экономика
«Коммерсантъ»: Государству придется выбирать между инвестициями и ростом доходов россиян
В декабре президент РФ Владимир Путин дважды говорил о том, что именно в 2020 году доходы населения страны будут расти быстрее и увереннее, отмечает «Коммерсантъ».
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Футбол
Агент Райола получит € 15 млн за переход Холанда в «Боруссию»
Мино Райола, агент форварда Эрлинга Холанда, который перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», получит € 15 млн, утверждает журналист Николо Скира.
Кино
Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»
Армия и оружие
В ОАК заявили о создании новых видов вооружения для Су-57
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Культура
Шнуров высмеял Сюткина на «Вечернем Урганте»
Музыкант Сергей Шнуров, который является наставником шоу «Голос», подшутил над своим коллегой Валерием Сюткиным.
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области погибли двое детей.