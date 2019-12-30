Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом. Видеообращение было опубликовано в Facebook Офиса президента Украины. Глава государства призвал граждан к объединению.

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

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