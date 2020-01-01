Политика
РИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
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Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Общество
Накануне вечером с ФБК удалось связаться Руслану Шаведдинову
Менеджер по проектам ФБК и помощник Алексея Навального позвонил с Новой земли, куда его отправили после принудительного призыва в армию.
Политика
РПЦ рассказала, к чему приведёт принятие в Черногории закона о церквях
К изъятием храмов у канонической Церкви и массовым нарушениям прав верующих грозит закон о свободе вероисповеданий, который приняли в Черногории.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу задержанного по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники в Санкт-Петербурге и участии в деятельности террористической организации ИГИЛ*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Общество
ВЦИОМ назвал самые популярные блюда на новогоднем столе у россиян
Энергетика
Сколько платят за газ жители Центральной России?
Известно, что в России тарифы на энергоресурсы могут значительно различаться.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Происшествия
Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41
В результате тайфуна «Урсула» («Фанфон») на Филиппинах погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует CNN Philippines.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Авто
67% жителей России не могут купить новый автомобиль
Агентство «Автостат» и издание «За рулем» рассказали, на сколько текущая экономическая ситуация в нашей стране влияет на планы россиян приобрести новый автомобиль.
Политика
Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию
В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Общество
Рогозин назвал восторги вокруг Илона Маска преувеличенными
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал восторги вокруг гендиректора SpaceX Илона Маска и владельца аэрокосмической компании Blue Origin Джеффа Безоса преувеличенными.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Политика
США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов
Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Экономика
Топ-20 самых дивидендных акций
Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color
Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Хоккей
Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.
Общество
Названа смертельная опасность неправильного сна
Футбол
«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Экономика
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.