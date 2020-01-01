Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
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Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

РИА Новости17:19

Зеленский призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной

РБК17:37

Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

RT на русском19:39

Зеленский: в 2020 году Украина должна вернуть свои территории

URA.Ru18:59

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и рассказал о новой национальной идее

Life.ru17:43

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Lenta.ru18:52

Зеленский призвал Украину быть единой «каждый день»

РЕН ТВ17:49
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В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
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«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск 00:25
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Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
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Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

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С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
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