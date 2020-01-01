Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
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Зеленский назвал новую национальную идею Украины

РЕН ТВ21:14

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и рассказал о новой национальной идее

Life.ru17:43

Зеленский: в 2020 году Украина должна вернуть свои территории

URA.Ru18:59

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Lenta.ru18:52

Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

RT на русском19:39

Зеленский призвал украинцев в 2020 году ежедневно быть единой страной

РБК17:37

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

РИА Новости17:19
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Армия и оружие

Резолюция ЛАГ отвергает любое вмешательство извне в дела Ливии

Представители Лиги арабских государств приняли по итогам экстренного заседания резолюцию, которая призывает отказаться от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии, сообщает ФАН.
Народные новости 14:07
Шоу-бизнес

Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»

Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Народные новости 01:51
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск 00:25
Авто

В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня 00:09
Авто

Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января

По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.
Владивосток-Новости 19:13
Экономика

Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян.
Газета.Ru вчера в 10:13
Космос

Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»

Общественное телевидение России вчера в 01:51
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск 03:41
Экономика

Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей

С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Общество

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Футбол

Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме»

Нева Спорт 07:02
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews 13:10
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 05:34
Общество

В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей

По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Lenta.ru 22:14
Политика

Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде

РБК 19:35
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru 13:35
Космос

Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
ТАСС 16:14
Политика

В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 06:24
Здоровье

Bloomberg предупредил население США об ожирении к 2030 году

Агентство Bloomberg заявило, что к 2030 году половина населения США будет страдать от лишнего веса. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Телеканал 360° вчера в 05:38
Авто

Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis

Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Goroday.ru вчера в 10:13
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День вчера в 10:25
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 22:20
Происшествия

К четырем ДТП за сутки в Хакасии привлекали спасателей

За минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано четыре ДТП, для ликвидации последствий которых привлекали спасателей.
ИА Хакасия 22:03
Политика

Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию

В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Эхо Москвы 22:07
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Российская газета 08:02
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

По словам главного врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмилы Мальмейстер, для начала надо отказаться от алкоголя хотя бы на месяц.
Известия 00:42
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Anonsens вчера в 03:18
Происшествия

В Благовещенске разыскивают двухлетнего мальчика

Следователи просят всем, кому известно местонахождение Демьяна или обстоятельства его исчезновения, обратиться в следственные органы по тел. +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, тел. 02, 102.
Амурская правда 22:36
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