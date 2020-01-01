Политика
РИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
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Армия и оружие
Резолюция ЛАГ отвергает любое вмешательство извне в дела Ливии
Представители Лиги арабских государств приняли по итогам экстренного заседания резолюцию, которая призывает отказаться от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии, сообщает ФАН.
Шоу-бизнес
Разин ополчился на Лещенко, назвавшего его «непоющим администратором»
Лещенко считает, что Разин "непоющий администратор", который пытается выдать себя за артиста.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Авто
В России сертифицировали кроссовер Kia Xceed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Авто
Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января
По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.
Экономика
Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году
Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян.
Космос
Ученые NASA представили марсоход «Марс 2020»
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Экономика
Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей
С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Футбол
Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме»
Гаджеты
Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
В российском городе сожгли символ года за 670 тысяч рублей
По информации издания, конструкция с символом года обошлась в 670 тысяч рублей.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Политика
В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Здоровье
Bloomberg предупредил население США об ожирении к 2030 году
Агентство Bloomberg заявило, что к 2030 году половина населения США будет страдать от лишнего веса. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
К четырем ДТП за сутки в Хакасии привлекали спасателей
За минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано четыре ДТП, для ликвидации последствий которых привлекали спасателей.
Политика
Первую из двух ниток газопровода Eugal сегодня введут в эксплуатацию
В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по "Северному потоку-2", пойдет по трубам EUGAL.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Здоровье
Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя
По словам главного врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмилы Мальмейстер, для начала надо отказаться от алкоголя хотя бы на месяц.
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color
Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Происшествия
В Благовещенске разыскивают двухлетнего мальчика
Следователи просят всем, кому известно местонахождение Демьяна или обстоятельства его исчезновения, обратиться в следственные органы по тел. +7 924 744-00-20 или в ближайший отдел полиции, тел. 02, 102.