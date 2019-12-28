Политика
РИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению
Газета.Ruвчера в 18:55
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:54, Ашберн
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
Общество
Путин поздравил жителей России с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым, 2020 годом.
Здоровье
Названы лучшие травы и специи против гипертонии
Первым врачи называют базилик, которые содержит эвгенол. Это вещество ингибирует молекулы, сужающие кровеносные сосуды.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Политика
Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ
По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ
Политика
Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой
Политика
Украинские депутаты лишились неприкосновенности
На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Кино
«Россия 1» покажет «Одесский пароход» в первый день нового года
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым
Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
Гаджеты
В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста
Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Политика
Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение
Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
Футбол
«Манчестер Сити» после 19 туров АПЛ пропустил столько же голов, сколько за весь прошлый сезон
В матче 20-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) «Манчестер Сити» не пропустил.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Кино
На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат
Общество
Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года
Чем можем гордиться, над чем работали в течение 2019-го – еще раз вспомним основные события прошедшего периода для того, чтобы реально оценить, что удалось сделать, что не удалось, чтобы в будущем двигаться вперед.
Общество
На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде
Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу).