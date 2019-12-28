Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
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Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Инфорос03:30

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» объединиться в новом году

Комсомольская правда03:05

Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению

Газета.Ruвчера в 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны к объединению

Эхо Москвывчера в 20:04

Зеленский призвал объединиться «ватников» и «бандеровцев»

News.ruвчера в 19:38

Зеленский поздравил граждан Украины с Новым годом, призвав всех к единению

REGNUM00:11

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

РИА Новостивчера в 17:19
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Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского голубого топлива до 2021 года, сообщили в российской компании.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv вчера в 06:13
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Общество

Путин поздравил жителей России с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Новым, 2020 годом.
Life.ru вчера в 09:56
Здоровье

Названы лучшие травы и специи против гипертонии

Первым врачи называют базилик, которые содержит эвгенол. Это вещество ингибирует молекулы, сужающие кровеносные сосуды.
Волгоградская правда вчера в 00:11
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru вчера в 07:21
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за поведение во время гимна РФ на МЧМ

РЕН ТВ 28.12.19 в 23:12
Политика

Власти ЛНР не отпускают освобождённых Украиной пленных домой

Подъём вчера в 06:37
Политика

Украинские депутаты лишились неприкосновенности

На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Lenta.ru вчера в 18:33
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Кино

«Россия 1» покажет «Одесский пароход» в первый день нового года

iReactor вчера в 03:39
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Газета.Ru 30.12.19 в 23:22
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Единоборства

Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова

Лезги газет вчера в 15:31
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
Гаджеты

В Samsung научили смартфоны распознавать имитацию набора текста

Сканер, разработанный в C-Lab, использует специальный маркер и датчик, которые отслеживают движение пальцев и переводят полученную информацию в текст на экране смартфона.
Astera 29.12.19 в 16:59
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Как сообщает на своем telegram-канале издание «Страна.ua», в эфир данных телеканалов новогоднее поздравление Петра Порошенко вышло перед официальным поздравлением действующего президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:06
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
РЕН ТВ 04:15
Футбол

«Манчестер Сити» после 19 туров АПЛ пропустил столько же голов, сколько за весь прошлый сезон

В матче 20-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) «Манчестер Сити» не пропустил.
Бомбардир.ру вчера в 04:24
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 30.12.19 в 01:58
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском 30.12.19 в 07:07
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv 30.12.19 в 01:15
Общество

Есть чем гордиться и над чем работать. Базарносызганцы подвели итоги года

Чем можем гордиться, над чем работали в течение 2019-го – еще раз вспомним основные события прошедшего периода для того, чтобы реально оценить, что удалось сделать, что не удалось, чтобы в будущем двигаться вперед.
Ульяновская правда вчера в 07:00
Общество

На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде

Парламент Украины в ноябре 2018 года ужесточил ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, увеличив штрафы за вождение в нетрезвом виде до 51 тысячи гривен (почти 2,2 тысячи долларов по текущему курсу).
Украина.ру 04:34
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