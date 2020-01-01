Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

Обращение Зеленского опубликовано на сайте его пресс-службы. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — заявил Зеленский. Он подчеркнул важность «быть единым государством каждый день»
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Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

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РБК17:37

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Газета.Ru18:55
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Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
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В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
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Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
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«Нафтогаз»: новые транзитные контракты с Россией будут регулироваться по шведскому праву

Новые транзитные контракты между Россией и Украиной будут регулироваться по шведскому праву, заявил председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Коммерсантъ 08:44
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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
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Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
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Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

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20 лет у власти. Как менялся Путин-политик

В первые годы президентства Путин казался неопытным политиком.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 08:09
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Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя — ВОЗ

Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».
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Экономика

Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
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Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
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Картину Пикассо за £20 млн повредили в лондонском музее

Известия 10:50
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
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Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

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Зарубежные вложения в экономику РФ возросли на 70% несмотря на санкции

Вложения зарубежных инвесторов в российскую экономику в 2019 году увеличились на 70% и составили более 280 миллиардов долларов.
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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Кузнецов оформил дубль

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (3:4). Нападающий «Столичных» Евгений Кузнецов сделал дубль, на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по передаче.
Спорт-Экспресс 15:38
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Футбол

Форвард «Зенита» Малком перекрасился в блондина

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Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru 07:21
Общество

В России вступил в силу закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
ТАСС 16:23
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

РИА Новости 17:14
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств

В состав Совета Безопасности ООН 1 января войдут пять новых государств, а пять непостоянных членов покинут совет.
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Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru 12:24
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