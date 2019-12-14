Политика
РИА НовостиЗеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию
Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.
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Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти
Интерфаксвчера в 15:00
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