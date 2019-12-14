Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.
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Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

РБК16:21

Киев внесет изменения в конституцию о децентрализации на всей территории Украины

ТАСС16:12

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Интерфакс15:00

Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

Известия14:50

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

РИА Новости14:14

Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Lenta.ru15:08

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

RT на русском14:11
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Политика

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Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

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Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
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В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
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Клуб Бекхэма заинтересован в двух игроках «Зенита»

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Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
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Происшествия

Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова

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Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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«Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

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Часть январских пенсий выплатят до Рождества

Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
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Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Российские космонавты с избытком веса не смогут полететь на Луну в космическом корабле "Орел" из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль может доставить к естественному спутнику Земли.
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Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
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Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
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Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

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Киев рассказал об ожиданиях от встречи контактной группы в Минске

Киев рассчитывает достичь договоренностей по обмену пленными, дате прекращения огня в Донбассе и новых участках разведения сил на ближайшем заседании контактной группы в Минске.
Известия 16:49
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
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Волос человека оказался прочнее шерсти слона

Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.
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Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
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Медики рассказали, какая еда образует камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
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Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
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Круглые очки Джона Леннона ушли с молотка почти за 200 тысяч долларов

Легендарные круглые очки Джона Леннона были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (чуть более 183 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
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Турция и Россия готовятся заключить соглашение о новых поставках С-400

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