Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.
Читать в источнике
Комментировать76

Подробнее о событии

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

РБК16:21

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

RT на русском14:11

Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Lenta.ru15:08

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Интерфакс15:00

Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

Известия14:50

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию

РИА Новости14:14

Киев внесет изменения в конституцию о децентрализации на всей территории Украины

ТАСС16:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы

Вечерний курьер 05:22
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 21:03
Общество

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
РБК 22:18
Экономика

Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности

Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
Астраханские новости вчера в 20:58
Гаджеты

Новый камерофон тоже может снимать Луну

iXBT.com 22:45
Кино

Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»

ИА REX 10:45
Армия и оружие

В Индии начались международные учения «Индра-2019»

Ежегодные международные российско-индийские учения «Индра-2019», которые проходят в межвидовом формате, официально стартовали в Индии.
ТК Звезда 11 декабря в 02:55
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Биатлон

Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РИА Новости 07:13
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
RT на русском 16:17
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

Путин рассказал о самом важном в уходящем году

REGNUM 10:04
Общество

ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским

Московский Комсомолец 11 декабря в 15:39
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили вчера в 02:38
Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
РБК 08:57
Наука

Бабушки оказались важны для выживания косаток

Ученые отмечают, что в этом случае полезность бабушек связана с тем, что обширный опыт этих пожилых самок помогал их потомкам быстрее находить косяки лосося-чавычи, основного источника пищи для косаток.
ТАСС Наука 11 декабря в 04:39
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Здоровье

Ученые объяснили отсутствие похудения нехваткой одного микроэлемента

Московский Комсомолец 05:41
Происшествия

Останки похищенных полицейских найдены в Мексике

Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Российская газета 22:23
Общество

Балерина обвинила Большой театр в расизме

Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
News.ru вчера в 08:56
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor 05:17
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 03:40
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Спорт

Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией

Комитет спортсменов WADA не собирался подавать апелляцию WADA ранее разрешило российским спортсменам в нейтральном статусе соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на отстранение России на четыре года.
Pravda.Ru вчера в 07:15
Политика

S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»

Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
Нефтегазовая вертикаль 10:34
Наука

Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека

О подробностях написала ToDay News Ufa. Ученые смоделировали жизнь человека в естественных условиях, чтобы выяснить, сколько он проживет.
ИнфоСМИ 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное