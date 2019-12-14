Политика
РИА НовостиЗеленский внес в Раду проект изменений в конституцию
Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.
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Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Происшествия
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре
Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
Экономика
Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности
Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
Гаджеты
Новый камерофон тоже может снимать Луну
Армия и оружие
В Индии начались международные учения «Индра-2019»
Ежегодные международные российско-индийские учения «Индра-2019», которые проходят в межвидовом формате, официально стартовали в Индии.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Биатлон
Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене
Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»
Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Общество
ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Футбол
Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
Наука
Бабушки оказались важны для выживания косаток
Ученые отмечают, что в этом случае полезность бабушек связана с тем, что обширный опыт этих пожилых самок помогал их потомкам быстрее находить косяки лосося-чавычи, основного источника пищи для косаток.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Здоровье
Ученые объяснили отсутствие похудения нехваткой одного микроэлемента
Происшествия
Останки похищенных полицейских найдены в Мексике
Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Общество
Балерина обвинила Большой театр в расизме
Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Спорт
Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией
Комитет спортсменов WADA не собирался подавать апелляцию WADA ранее разрешило российским спортсменам в нейтральном статусе соревноваться на Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на отстранение России на четыре года.
Политика
S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»
Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
Наука
Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека
О подробностях написала ToDay News Ufa. Ученые смоделировали жизнь человека в естественных условиях, чтобы выяснить, сколько он проживет.