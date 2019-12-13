Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте парламента.
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Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию о децентрализации власти

ТАСС12:42

Зеленский внес в Раду проект об изменениях в конституции

РИА Новости14:14

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

RT на русском14:11

Зеленский внес в раду законопроект о децентрализации власти

Известия14:50

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Интерфакс15:00

Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

Lenta.ru15:08

Зеленский внес в Раду законопроект по децентрализации власти

РЕН ТВ14:12
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 15:19, Ашберн
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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