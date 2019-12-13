Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

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