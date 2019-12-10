Политика

РБКРБКЗеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти. Документ зарегистрирован в парламенте 13 декабря, но его текст пока не опубликован.
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Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Эхо Москвы14 декабря в 11:30

Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти

RT на русском14 декабря в 07:35

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

РБК13 декабря в 16:21

Зеленский подготовил законопроект о децентрализации власти на Украине

REGNUM14 декабря в 02:13

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации власти

Интерфакс13 декабря в 15:00

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

РИА Новости13 декабря в 14:14

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию о децентрализации власти

ТАСС13 декабря в 12:42
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Россия отвергла выводы ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины

Россия отвергает выводы миссии ООН по правам человека на Украине о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины.
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Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину

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Новая модель носит название Hyundai Aura. Ее серийную сборку организуют на предприятии в Индии.
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Власти Украины собираются ввести двойное гражданство

Власти Украины намерены ввести двойное гражданство.
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