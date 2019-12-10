Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти. Документ зарегистрирован в парламенте 13 декабря, но его текст пока не опубликован.

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

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