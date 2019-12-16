Политика

ВедомостиВедомостиЗеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
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с чего всё началось
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады
 был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Известия09:35

Подробнее о событии

Без учета Донбасса: что содержит проект децентрализации власти Украины

РЕН ТВ18:19

Зеленский возвращает Украине советскую власть

Взгляд.ру14:30

Верховная рада Украины рассмотрит закон о децентрализации власти

Inc-news.ruвчера в 09:33

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Эхо Москвы12:30

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:14

На Украине опубликован текст законопроекта о децентрализации власти

РИА Новости09:09

К чему может привести принятие предложенного Зеленским закона о децентрализации

RT на русском15:45
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
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Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

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Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС 19:12
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Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
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Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

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