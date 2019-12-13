Политика
РИА НовостиЗеленский внес в Верховную раду проект об изменениях в Конституции
Экс-премьер Владимир Гройсман в апреле заявлял о необходимости внесения изменений в Конституцию страны в части защиты реформ децентрализации. Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие.
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Общество
Грета Тунберг возьмет перерыв в своей деятельности
16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила о том, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Космос
На МКС сломался американский туалет
Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Экономика
Бибикова рассказала, кому не повысят пенсию в 2020 году
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала о планах властей на повышение пенсий в следующем году, сообщает PRIMPRESS.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Музыка
Шнур отругал Гагарину за песню Аланы Чочиевой в шоу «Голос»
Авто
Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что у подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета была изъята разобранная противопехотная мина МОН-50.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Происшествия
Суд арестовал восьмую фигурантку дела Абызова
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Фигурное катание
Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожаловалась на негатив в социальных сетях, передает Sport24.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Политика
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоило усиление России и Китая
Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Армия и оружие
Косачёв видит адресатов испытаний США запрещенной ДРСМД ракеты
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит несколько адресатов испытания США неядерной баллистической ракеты средней дальности наземного базирования, то есть той категории, которая была запрещена ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Здоровье
Медики рассказали, какая еда образует камни в почках
Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
Политика
В Шотландии проведут новый референдум о независимости
Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен заявила о намерении провести новый референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.