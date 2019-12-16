Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти. В документе ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

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