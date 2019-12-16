Политика
Газета.RuЗеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти. В документе ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
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Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Общество
Путин одобрил штрафы за отсутствие антитеррористической защиты
Российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении штрафов за отсутствие антитеррористической защиты на объектах.
Политика
«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту
Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Музыка
Сергей Лазарев резко отреагировал на скандал с Биланом
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Футбол
Определились пары плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Происшествия
Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро
Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Общество
Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Происшествия
Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом
Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова.
Футбол
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Музыка
Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»
Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю
Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Политика
Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.