Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти. В документе ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
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Проект децентрализации власти на Украине официально внесли в парламент

News.ru05:59

Законопроект о децентрализации власти обнародовали на Украине

Телеканал 360°06:52

Децентрализация: на Украине будет «полностью президентское государство»

REGNUM07:36

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Газета.Ru07:33

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

Московский Комсомолец08:29

Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу

РБК05:24

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

Lenta.ru04:31
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Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку

Российская газета 03:00
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Экономика

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
РБК вчера в 17:00
Общество

Путин одобрил штрафы за отсутствие антитеррористической защиты

Российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении штрафов за отсутствие антитеррористической защиты на объектах.
RT на русском 08:25
Политика

«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту

Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
News.ru 08:30
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Музыка

Сергей Лазарев резко отреагировал на скандал с Биланом

Блокнот.ру 08:13
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Происшествия

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Футбол

Определились пары плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
News.ru 06:21
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru вчера в 10:38
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Музыка

Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers

Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
ТАСС 02:48
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Общество

Путин отменил банковский роуминг

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Коммерсантъ 08:14
Происшествия

Неадекватный мужчина устроил стрельбу в московском метро

Полиция задержала 23-летнего мужчину, который устроил стрельбу на станции метро «Косино» в Москве.
Lenta.ru 04:04
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Общество

Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
RT на русском вчера в 11:51
Общество

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 03:21
Происшествия

Суд Петербурга оставил историка Соколова под арестом

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на заключение под стражу обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова.
RT на русском 05:23
Футбол

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Международная футбольная федерация (ФИФА) подала в суд на экс-главу организации Зеппа Блаттера и бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
RT на русском 08:14
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю

Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Российская газета вчера в 03:29
Политика

Вице-премьер Борисов прибыл в Сирию

Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит работу порта Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
ТАСС 08:24
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