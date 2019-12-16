Политика
ИзвестияНа Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский. В тексте документа нет пунктов, учитывающих особый статус Донбасса.
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с чего всё началось
На сайте Верховной рады опубликован законопроект и сопроводительные документы, которые были представлены на рассмотрение парламента президентской партией «Слуга народа».Коммерсантъ10:49
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