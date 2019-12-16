Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти. В документе ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
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с чего всё началось
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады
 был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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