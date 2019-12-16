с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти. В документе ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Политика Турция готовится к вторжению в Ливию 10 декабря турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не исключает отправки турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Политика В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Авто Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.

Шоу-бизнес Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.

Футбол Определились пары первого раунда плей-офф Лиги Европы Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 февраля, а ответные пройдут 27 февраля. Финальный матч турнира запланирован на 27 мая.

Политика В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.

Общество Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника.