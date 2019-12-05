Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Политика Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2» Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.

Общество Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне "Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".

Общество Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.

Политика Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.

Происшествия Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.

Наука Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи "Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.

Политика Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Общество Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.

Футбол В чемпионате России может появиться плей-офф Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.

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Музыка Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».