Политика

Новостной фронтНовостной фронтЗеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
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Украина «отобрала» у Севастополя особый статус

ForPost09:19

Зеленский предложил лишить Севастополь «особого статуса»

News.ru08:59

Зеленский предложил вычеркнуть из Конституции Украины упоминание о Севастополе

ИА Новороссия04:16

Зеленский вообразил, что может определять статус Севастополя

Новостной фронт05:19

Зеленский отнимает у Севастополя особый статус

Примечания08:14
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Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
РИА Новости 11:57
Общество

Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС

Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Интерфакс 11:45
Происшествия

В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи

Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
ТАСС 11:07
Политика

Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом

В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.
REGNUM 11:27
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Общество

Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке

Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке.
ТАСС 11:10
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ 11:14
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Происшествия

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета 09:21
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 06:22
Политика

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 11:34
Экономика

Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
REGNUM 08:03
Политика

Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы

Верховный суд Польши опубликовал официальное обращение, в котором пригрозил, что страна может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы.
Pravda.Ru 11:07
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
KM.ru 05:28
Общество

Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку

Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
Популярная механика 07:10
Футбол

В чемпионате России может появиться плей-офф

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
Газета.Ru 10:00
Политика

Отец Зеленского рассказал о его готовности в любой момент бросить политику

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику.
Lenta.ru 11:55
Кино

Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Москва 24 03:02
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Политика

В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе

6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
RT на русском 11:11
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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