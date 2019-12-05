Политика
Новостной фронтЗеленский вообразил, что может определять статус Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский высказал очередную «светлую» мысль. Он предлагает лишить Севастополь особого правового статуса.
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Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне
"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
Общество
Регулятор ЕС признал независимого украинского оператора ГТС
Секретариат Энергетического сообщества ЕС подтвердил во вторник в своем заключении, принятом в рамках Третьего энергетического пакета, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины - ГТСО - отделен от "Нафтогаза Украины" в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Происшествия
В Липецкой области пациентка выпала на трассу из машины скорой помощи
Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы, из автомобиля которой на дорогу выпала пациентка.
Политика
Тимошенко пригрозила Украине африканским голодом
В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Общество
Группа «Сафмар» и Forbes урегулировали спор в досудебном порядке
Группа "Сафмар" и компания "АС Рус медиа", издающая русскую версию журнала Forbes, урегулировали спор в досудебном порядке.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к «дочке» Crocus Group
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к компании «Крокус Интернэшнл», входящей в состав Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Происшествия
17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Политика
Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы
Верховный суд Польши опубликовал официальное обращение, в котором пригрозил, что страна может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Общество
Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку
Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
Футбол
В чемпионате России может появиться плей-офф
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о разработке вариантов для увеличения матчей в национальном чемпионате, передает Sport24.
Политика
Отец Зеленского рассказал о его готовности в любой момент бросить политику
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что его сын может в любой момент бросить политику.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Политика
В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе
6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.