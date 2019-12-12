Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
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с чего всё началось

Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ.
Вести.Ru09:47

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Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

РИА Новости15:11

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Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

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RT на русском11:48
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 22:33, Ашберн
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Резолюция сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
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Во Владивостоке на пожаре погибли два человека

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Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

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Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений.
РБК 16:25
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Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
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Армия и оружие

Безопасные связи: военных обеспечат интернетом, который не взломать

Как ранее заявил начальник связи 41-й армии Сергей Калясов, сирийский опыт научил военных мобильности, а также доказал необходимость иметь в боевой обстановке несколько каналов передачи информации.
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Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
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Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

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Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

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Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
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Том Харди случайно проспойлерил сюжет второй части «Венома»

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Польша отказалась от соглашения ЕС по климату

Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.
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Студент ВШЭ впал в кому во время занятий

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) 12 декабря впал в кому в аудитории вуза в учебное время.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
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Шоу-бизнес

Похудевшая Настя Каменских показала откровенное фото в нижнем белье

Похудевшая певица разместила в Instagram откровенное фото в нижнем белье.
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Зеленский заявил, что в Донбассе не может быть резни, как в Сребренице

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сребреницы в Донбассе не будет, потому что Украина - другая страна, уважающая своих граждан.
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Происшествия

При тушении пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера из состава службы живучести корабля, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.
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Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru 14:52
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Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

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В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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