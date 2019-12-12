Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Об этом 12 декабря сообщается на сайте «Вести.ру». Отмечается, что беседу провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
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Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ.
Вести.Ru09:47

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Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

РИА Новости15:11

Зеленский впервые дал полноценное интервью российским журналистам

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Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу

Life.ru10:32

Зеленский дал первое интервью российскому телевидению

Lenta.ru10:26

Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

Вести.Ru09:47

Зеленский впервые дал большое интервью российскому СМИ

Газета.Ru14:11
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