с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Об этом 12 декабря сообщается на сайте «Вести.ру». Отмечается, что беседу провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Политика Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.

Политика Евросоюз продлил санкции против России Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.

Политика Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Наука Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.

Космос Отечественной космонавтике исполняется 60 лет Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".

Политика Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.