Политика
ИзвестияЗеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Об этом 12 декабря сообщается на сайте «Вести.ру». Отмечается, что беседу провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ.Вести.Ru09:47
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