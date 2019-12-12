с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу. Об этом 12 декабря сообщается на сайте «Вести.ру». Отмечается, что беседу провел журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Политика Евросоюз принял решение о продлении санкций против России Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.

Политика Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Политика Саммит ЕС достиг соглашения по климату Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.

Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Футбол ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.