Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания. Украинскому лидеру посвящена заглавная статья следующего номера Time, который выйдет 16 декабря.
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Зеленский впервые попал на обложку Time

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