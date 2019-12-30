Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".
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