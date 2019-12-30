Политика
Газета.RuЗеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".
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Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Политика
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов
Политика
Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа
В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Политика
Немцы считают Меркель, Путина и Макрона главными политиками 2020 года
Как заявили жители Германии Владимир Путин, президент Российской Федерации, Ангела Меркель, ныне занимающая пост канцлера Германии, и Эммануэль Макрон, возглавляющий Францию, будут играть ключевые роли в процессе по разрешению глобальных проблем в будущем году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото разорванного грудного импланта
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей страничке в Instagram показала фото разорванного грудного импланта.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Культура
На корпоративах в России не смогут «Ведьмаку заплатить чеканной монетой»
Исполнитель песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в русском дубляже сериала Прохор Чеховской рассказал в беседе с изданием "Газета.ru", почему не может выступать с композицией на корпоративах и других подобных мероприятиях.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»
Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
Экономика
Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Культура
Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова
В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Общество
СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов в финале проекта «План Б» остался холостяком
В финале проекта «План Б» стало известно о том, что 41-летний шоумен Тимур Батрутдинов остался холостяком.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Футбол
Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против «Арсенала»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард назвал отвратительными первые полчаса дерби против "Арсенала".
Музыка
Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
Культура
Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают "очень печальное зрелище".
Происшествия
WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода
Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.
Гаджеты
Рассекречена дата выхода умных часов Amazfit Bip
Ранее сообщалось, что в Huami готовятся к презентации модели умных часов – Amazfit Bip S. Теперь разработчики объявили официальную дату выхода устройства.
Футбол
Клопп – о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Кто считает очки в декабре?»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу уверенного лидерства своей команды в АПЛ.
Армия и оружие
Американские СМИ назвали «Авангард» новой главой в гонке вооружений
Гиперзвуковой блок «Авангард» только заступил на боевое дежурство, но американские СМИ уже успели рассказать об этом событии, пишет RT.
Хоккей
Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.