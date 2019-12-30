Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".

Политика Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.

Политика Немцы считают Меркель, Путина и Макрона главными политиками 2020 года Как заявили жители Германии Владимир Путин, президент Российской Федерации, Ангела Меркель, ныне занимающая пост канцлера Германии, и Эммануэль Макрон, возглавляющий Францию, будут играть ключевые роли в процессе по разрешению глобальных проблем в будущем году.

Культура На корпоративах в России не смогут «Ведьмаку заплатить чеканной монетой» Исполнитель песни "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" в русском дубляже сериала Прохор Чеховской рассказал в беседе с изданием "Газета.ru", почему не может выступать с композицией на корпоративах и других подобных мероприятиях.

Экономика Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Шоу-бизнес Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.