Политика
Вечерняя МоскваЗеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту Борисполь самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР. Украинские телеканалы ведут прямую трансляцию. Зеленский пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета.
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Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»
Lenta.ruвчера в 15:10
Зеленский прибыл в аэропорт, в который прилетят освобожденные пленные
Московский Комсомолецвчера в 14:27
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