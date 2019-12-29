Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗеленский встретил в аэропорту освобожденных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту Борисполь самолет с украинцами, освобожденными в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР. Украинские телеканалы ведут прямую трансляцию. Зеленский пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета.
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Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новостивчера в 15:19

Зеленский прибыл в аэропорт Киева для встречи освобождённых в Донбассе

RT на русскомвчера в 14:17

Зеленский встретил освобожденных украинцев и поблагодарил «нормандскую четверку»

Lenta.ruвчера в 15:10

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Зеленский прибыл в аэропорт, в который прилетят освобожденные пленные

Московский Комсомолецвчера в 14:27

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Газета.Ruвчера в 15:21

Зеленский в аэропорту встретил вернувшихся после обмена в Донбассе

РБКвчера в 15:15
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Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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RT на русском 00:38
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Обмен пленными в Донбассе состоялся

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RT на русском 28 декабря в 09:20
Общество

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

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РБК вчера в 11:28
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
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Прием витамина D может быть опасен

Витамин D следует принимать только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
МИР 24 вчера в 23:06
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
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СМИ сообщили о найденном на улице в Подмосковье раздетом ребенке

24 декабря СМИ сообщили, что жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах нашли возле лифта коробку, в которой оказалась новорожденная девочка.
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

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Совместные учения России, Китая и Ирана под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
РБК 28 декабря в 14:53
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Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

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Названа причина падения в море самолета EgyptAir

Названа причина падения в море самолета А320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году.
Lenta.ru вчера в 21:47
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Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 28 декабря в 17:16
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

РИА Новости вчера в 02:17
Экономика

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Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
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