Политика
Газета.RuЗеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".
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Хоккеист Марченко прокомментировал удар в лицо от американца Вальстрёма на МЧМ
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Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
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Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче
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Стагнация в космической отрасли РФ началась ещё в начале 2000-х годов, в числе причин - технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
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Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
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Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
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WSJ: А320 EgyptAir в 2016 году упал в море из-за утечки кислорода
Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир, рухнул в море из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.
Политика
Премьер Польши назвал Сталина и Гитлера «друзьями»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что подписанный в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», а Иосиф Сталин и Адольф Гитлер были «друзьями».
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Политика
Киев передал ЛНР российских граждан
Среди участников обмена пленными между Киевом и провозглашенной Луганской народной республикой есть российские граждане, воевавшие на стороне ополчения Донбасса, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
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В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
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Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.