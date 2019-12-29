Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал. Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту "Борисполь".

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.

Политика Партия Трампа решила извлечь выгоду из процедуры импичмента Республиканская партия США надеется, что инициированная демократами процедура импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, позволит вернуть контроль над Палатой представителей Конгресса, сообщают СМИ.

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Космос Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе Стагнация в космической отрасли РФ началась ещё в начале 2000-х годов, в числе причин - технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.

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Технологии Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика "Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

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