Политика
Lenta.ruЗеленский встретился с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщается в заявлении Офиса президента в Telegram. В ходе встречи они обсуждали вопросы ведения бизнеса на Украине, а также проблемы в энергетической отрасли.
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Кино
Во Владивосток прибыл Константин Хабенский и другие знаменитые актеры
Primpress.ru вчера в 21:37
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости 09 сентября в 06:48
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 09 сентября в 07:31
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Болтона
В администрации президента России считают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединённых Штатов.
REGNUM 00:42
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Известия вчера в 21:25
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Экономика
В Роснедрах назвали остатки арктического шельфа России «несладкими»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал, что российские компании не проявляют значительного интереса к геологоразведочным работам в Арктической зоне России.
REGNUM 00:56
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета
Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Армия и оружие
Бижев: войска стран СНГ успешно испытали Объединенную систему ПВО
Sputnik Кыргызстан 09 сентября в 02:59
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости 09 сентября в 23:10
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Гаджеты
Экран стал больше. Apple представила iPad седьмого поколения
iXBT.com вчера в 13:24
Авто
Volkswagen представил народный электрокар ID.3
Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.
Quto.ru вчера в 02:24
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс вчера в 01:19
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука вчера в 05:29
Происшествия
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в Тихом океане у берегов штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.
Аргументы и Факты 09 сентября в 23:58
Армия и оружие
Минобороны отрицает нанесение авиаударов в зоне деэскалации в Идлибе
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют»,— приводит ТАСС заявление ведомства.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Экономика
В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита»
В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.
Деловая газета. Юг вчера в 10:46
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных
Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Политика
Сенцов в Киеве заявил, что приедет в Крым «только на танках»
Московский Комсомолец вчера в 06:06
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22