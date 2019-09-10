Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский встретился с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщается в заявлении Офиса президента в Telegram. В ходе встречи они обсуждали вопросы ведения бизнеса на Украине, а также проблемы в энергетической отрасли.
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Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

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