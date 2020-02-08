Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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