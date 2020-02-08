Политика
RT на русскомЗеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Происшествия
В центре Петербурга произошел пожар
Футбол
«Локомотив» хотел вернуть Ниасса, но игрок отказался от перехода
«Локомотив» делал предложение по переходу своего бывшего форварда Умара Ниасса, ныне играющего за «Эвертон».
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Теннис
Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации
Российские теннисистки пробились в финальную стадию Кубка федерации В квалификационном матче Кубка федерации сборная России на выезде в Клуж-Напоке одолела команду Румынии — 3:2. Два очка из трех россиянкам принесла Екатерина Александрова, а третье, победное, завоевали в парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере
На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе КМ в Фалуне
Российский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в классическом спринте, который состоялся в рамках девятого этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Экономика
Более 400 компаний опасаются падения доходов из-за коронавируса
Распространение китайского коронавируса может негативно отразиться на финансовых результатах бизнеса в начале года, затронув 421 компанию разных стран мира, свидетельствуют данные Amenity Analytics.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Политика
Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде
Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
Пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате локализован
В Магнитогорске локализован пожар на металлургическом комбинате. Об этом сообщает пресс-служба челябинского областного управления МЧС.
Хоккей
Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура
Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
Шоу-бизнес
Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой
Певица Маша Распутина прокомментировала скандал, который произошёл в семье Любови Успенской.
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Гаджеты
Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое
Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.